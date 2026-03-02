El Senasa aprobó el registro de nueva vacuna

La aprobación se produce luego de casi dos años de tramitaciones, durante los cuales Tecnovax respondió de manera exhaustiva todos los requerimientos técnicos, regulatorios y documentales, brindando a la autoridad sanitaria todas las garantías necesarias en materia de calidad, seguridad y eficacia, en estricto cumplimiento del marco regulatorio y legal vigente.

Según consideraron desde la empresa, este registro constituye un hito relevante que contribuye a ampliar la oferta disponible y fortalecer la competencia, en beneficio directo de los productores ganaderos y del sistema sanitario nacional.

La vacuna aprobada por Senasa cuenta con una amplia trayectoria de uso en la región, habiendo sido aplicada durante más de una década en Brasil, Paraguay y Uruguay, con cientos de millones de dosis administradas en algunos de los principales países exportadores de carne del mundo.

“La vacuna que Tecnovax comercializará en Argentina ha sido fundamental para erradicación de la fiebre aftosa en la región, permitiendo a muchos países que la utilizaron, acceder a nuevos y mejores mercados de exportación para su carne, ayudando a Brasil a alcanzar el estatus de libre de aftosa sin vacunación. Este hecho inédito en la región muestra claramente como la ciencia utilizada en favor del interés general, contribuye positivamente con el desarrollo de los países”, señaló Diego La Torre, Gerente General de Tecnovax.

Esta nueva vacuna se suma a la amplia cartera de vacunas, medicamentos e inmunoterápicos que Tecnovax produce y comercializa en la Argentina. Muchos de ellos son elaborados en su nueva planta biotecnológica ubicada en la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, una de las más modernas de la región, desarrollada tras una significativa inversión en tecnología de punta, y desde donde son comercializados a los cinco continentes, consolidando la posición de la compañía como un actor relevante del sistema sanitario veterinario local e internacional.



