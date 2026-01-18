Acuerdo Mercosur-UE: empresarios, el campo y gobernadores mostraron su apoyo

Luego del histórico acuerdo firmado este sábado entre el Mercosur y la Unión Europea, llegaron las primeras repercusiones políticas. Algunas más entusiastas, en línea con la postura del Gobierno de Javier Milei, y otras un tanto más cautas. Hasta ahora, no se pronunció de manera mayoritaria la oposición dura.

“Hoy se firmó uno de los tratados de libre comercio más importantes de la historia: un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que involucra a más de 700 millones de personas y cerca del 25% del PIB mundial”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Y remarcó: “No es un gesto simbólico ni una noticia más. Es una decisión estratégica que define hacia dónde va el país”.

El elogio del primo de Mauricio Macri no pasó desapercibido, ya que en el pasado se enfrentó de manera directa con el gobierno nacional, incluso fueron enfrentados en las elecciones porteñas del año pasado, escenario en que La Libertad Avanza se impuso con claridad. Luego, en las nacionales de octubre sellaron una alianza.

“Durante años, a los argentinos nos quisieron hacer creer que encerrarnos era protegernos. La experiencia demostró lo contrario: el encierro empobrece y lo único que genera es miseria”, enfatizó el alcalde porteño. Y agregó: “La apertura, en cambio, exige esfuerzo y responsabilidad, pero es el único camino que permite construir previsibilidad, generar riqueza y proyectar crecimiento real y sostenido”.

Por último, Jorge Macri expresó: “Para Buenos Aires, el impacto es directo. La Ciudad concentra talento, inversión y capacidad innovadora que compiten a nivel global. La agroindustria vinculada a la tecnología, las biociencias y los servicios basados en el conocimiento encuentran en este Acuerdo una plataforma para ampliar mercados y generar más empleo de calidad”. Y sentenció: “Apertura, reglas claras y vínculo con el mundo. El único camino posible”.

Por su parte, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, remarcó: “La firma del Acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea es estratégica para el crecimiento de Argentina y la región”. Y añadió: “Después de 25 años se abren puertas para los mercados brindando oportunidades para integrarnos al mundo. Seguiremos trabajando desde nuestra provincia para ser parte de esta gran etapa que nos ayude a cambiar nuestra matriz y salir adelante”.

En tanto, el peronismo se mantuvo en silencio, con la excepción del exgobernador de Chaco y actual senador nacional, Jorge Capitanich, quien tampoco fue determinante. “Estamos analizando profundamente las características y las particularidades del acuerdo de carácter comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, con el objeto de evaluar el impacto sectorial que esto tiene para la Argentina”, afirmó a través de un video difundido en sus redes sociales.

En la misma línea, indicó que lo harán “desde el punto de vista de un diálogo con todos los sectores políticos, económicos, sociales e institucionales” y que esto aplica por igual al acuerdo con Estados Unidos. “Estamos consultando con los distintos países y embajadas para tener un análisis fundado”, finalizó.

La reacción de las cámaras empresarias

La Sociedad Rural Argentina destacó la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea como un hito para el país y la región, luego de un proceso de negociación que se extendió durante 25 años.

Desde la entidad señalaron que el entendimiento permitirá “potenciar la llegada de productos agroindustriales al mercado europeo”, uno de los más relevantes a nivel global por su volumen y capacidad de consumo. En ese sentido, subrayaron que el acuerdo se inscribe en la estrategia del Gobierno nacional de “profundizar la inserción internacional” y remarcaron que la apertura comercial tendrá impacto positivo tanto para el Mercosur como para la Argentina, con beneficios directos para el sector agropecuario.

La SRA también remarcó la importancia de que el tratado avance ahora en los procesos de ratificación parlamentaria tanto en la Unión Europea como en los países del Mercosur. Al respecto, expresó su disposición a participar del debate legislativo y aportar propuestas que contribuyan a generar consensos, con el objetivo de “avanzar hacia un país más competitivo, con reglas claras y previsibilidad a largo plazo”.

En ese marco, sostuvo que el acuerdo abre una oportunidad concreta para “ampliar la escala exportadora, diversificar la oferta y sumar valor agregado”, con beneficios comerciales específicos: el 99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur accederán a ventajas, el 70% ingresará sin aranceles desde el inicio, otro 14% tendrá desgravaciones progresivas y el 15% restante contará con cuotas con arancel reducido o nulo. Según destacaron, este esquema aportará “certidumbre de largo plazo, clave para incentivar inversiones, certificaciones y planificación productiva”.

La Unión Industrial Argentina (UIA) ya había expresado una valoración positiva del acuerdo a través de artículos de opinión y declaraciones públicas de su presidente, Martín Rappallini, quien subrayó la relevancia del entendimiento para el sector fabril. En ese sentido, consideró que en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y alta incertidumbre, resulta clave que la Argentina profundice su vínculo con la Unión Europea. Para el titular de la central industrial, el tratado trasciende lo estrictamente comercial y debe ser interpretado como una decisión estratégica, capaz de consolidar la relación con el entramado productivo global, fomentar inversiones, facilitar la incorporación de tecnología y ampliar el comercio bajo reglas estables y previsibles.

Rappallini remarcó además que la Unión Europea agrupa a países con más de 700 millones de habitantes, concentra cerca del 20% del PBI mundial y presenta altos niveles de ingreso y exigencias productivas. También destacó que el bloque europeo es uno de los principales inversores en la Argentina, con una presencia significativa en sectores como la industria, la energía, los servicios y la infraestructura. En ese marco, señaló que Europa enfrenta una demanda estructural de energía, materias primas y minerales críticos en el proceso de transición energética y reorganización de las cadenas globales de valor, lo que representa —según afirmó— una oportunidad concreta para el país.

En la misma línea, el Grupo de los 6 (G6) —integrado por la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la UIA— ya había anticipado su respaldo al acuerdo. Desde ese espacio señalaron que, en un marco de competencia equilibrada, el entendimiento puede convertirse en una herramienta positiva para el desarrollo económico de los países involucrados y para mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones.

