Demoraron a un joven cuando escapaba a bordo de una bicicleta recién sustraída

Efectivos de la Comisaría de Distrito Santa Lucía lograron demorar a un joven mayor de edad y recuperar una bicicleta que había sido denunciada como sustraída, en el marco de un procedimiento llevado adelante junto a la Unidad Fiscal interviniente.

La investigación se inició tras la denuncia por el robo de una bicicleta marca Glock desde una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires al 300. A partir de allí, el personal policial desplegó diversas tareas investigativas para dar con el rodado y el presunto responsable.

Como resultado de estas diligencias, los uniformados lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones de la Ruta Provincial N°27, cerca del acceso al cortijo por un camino vecinal, donde procedieron a su demora y al secuestro de la bicicleta denunciada.

El joven demorado y el rodado recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal competente y trasladados a la dependencia policial, donde continúan los trámites correspondientes a la causa.