Horror en Yapeyú: atacaron brutalmente a la perra Lulú y piden justicia por el grave caso

Otro estremecedor caso de maltrato animal sacude a la localidad correntina de Yapeyú. Lulú, una perra querida por su familia y conocida en el barrio, fue encontrada el pasado miércoles con una cortadura profunda en todo su abdomen, una lesión de extrema gravedad que, por sus características, no se corresponde con ningún tipo de accidente.

Según relataron proteccionistas y veterinarios intervinientes a El Litoral, la herida presenta signos claros de haber sido provocada de manera intencional, posiblemente con un objeto cortante de gran tamaño. El ataque puso en serio riesgo la vida del animal y le provocó un dolor inmenso. Hoy, Lulú se encuentra en proceso de recuperación, aunque las secuelas físicas y emocionales del brutal episodio son profundas.

Sus dueñas exigen justicia y que el responsable sea identificado y responda ante la ley. La denuncia ya fue realizada por los propietarios, con el acompañamiento de la abogada animalista ad honorem Liliana Gómez y la colaboración de la agrupación proteccionista Patitas buscan amor de Yapeyú, que sigue de cerca el caso para evitar que quede impune.

Desde la organización proteccionista alertaron sobre la gravedad de lo ocurrido y el peligro que implica para toda la comunidad.

“El caso sucedió en los alrededores del hotel San Martín de la localidad, enfrente de la plaza principal. Evidentemente anda suelto un psicópata, que hoy es Lulú, y mañana puede ser un humano, una criatura”, señalaron a El Litoral los proteccionistas que actuaron de manera inmediata.

En cuanto al estado de salud del animal, confirmaron: “Lulú se encuentra estable en proceso de recuperación”.

El parte veterinario

El parte veterinario detalla la brutalidad del ataque, la perra presenta una herida cortopunzante de unos 18 centímetros en la región inguinal y otra similar en la región inguinal subyacente, aunque de menor tamaño. Además, se observó un golpe con tumefacción en toda la región abdominal y dos heridas circulares de 0,5 milímetros en ambos metatarsos. Las lesiones son compatibles con el uso de algún elemento cortante de poderoso filo, ya que los bordes son netos y sin signos de tumefacción, lo que refuerza la hipótesis de una agresión deliberada.

Desde el entorno de Lulú agradecieron la intervención de la comisaría local, en especial al oficial Sosa y al comisario Pucheta, así como al fiscal Sotelo, quienes ya tomaron intervención en la causa.

Pedido a la comunidad

Proteccionistas y familiares solicitan la colaboración de toda la comunidad de Yapeyú. Si alguien vio a Lulú entre la noche del 30 y la tarde del 31, observó movimientos sospechosos, escuchó comentarios o cuenta con cualquier dato, por mínimo que sea, puede resultar clave para esclarecer lo ocurrido.

La información puede brindarse de manera privada al 3772-441312 o comunicándose con la agrupación Patitas buscan amor de Yapeyú al 3772-614101.