Controlaron la moto de un joven y comprobaron que era buscada por robo

En la madrugada de este viernes, efectivos policiales del Comando de Patrullas recuperaron una motocicleta que registraba pedido de secuestro por haber sido denunciada como sustraída. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Grecia y Estados Unidos.

Según informó la policía, los efectivos demoraron a un joven mayor de edad que conducía la motocicleta Honda CG Titan sin documentación que acreditara su propiedad. Tras realizar las averiguaciones correspondientes, se determinó que el rodado había sido denunciado como sustraído en la jurisdicción de la Comisaría 19° Urbana.

El joven y la motocicleta recuperada fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente y trasladados a la Comisaría Sexta Urbana, donde se continúan con los trámites del caso.La rápida acción de los efectivos policiales permitió recuperar el vehículo y poner fin a la investigación por el robo. La policía continúa trabajando para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables del delito.