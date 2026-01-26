"Chamamé, Antorcha de una Herencia" será el lema de la 36° edición en 2027

La "Fiesta Grande" ya tiene horizonte para su próximo encuentro. Mientras los ecos de la última luna de 2026 aún resonaban en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, el Instituto de Cultura dio a conocer los detalles fundamentales de la 36ª Fiesta Nacional del Chamamé. Bajo el concepto de "Antorcha de una Herencia", la organización apuesta por profundizar el vínculo entre las raíces históricas y las nuevas generaciones de músicos y poetas.

A través de un comunicado oficial emitido durante la madrugada de este lunes, el organismo provincial definió al chamamé como "luz y fuego de amor al terruño". El lema elegido para 2027 pretende simbolizar esa llama que se transmite de padres a hijos, sosteniendo una tradición que excede lo musical para transformarse en una "manera de ser y estar" (ñanderekó).

Fechas confirmadas para enero de 2027

Para quienes ya planifican su visita a la Capital correntina, el calendario quedó establecido del 15 al 24 de enero de 2027. Serán, como es habitual, diez lunas de celebración intensa en el escenario "Osvaldo Sosa Cordero", complementadas con actividades en los municipios cercanos, bailantas y foros académicos.

"Chamamé es faro y guía de una herencia cultural identitaria, encarnada en una tradición perdurable, sostenida por la memoria colectiva", señalaron desde el área de Cultura. El texto de lanzamiento hace especial hincapié en la memoria emocional del pueblo, reforzando la idea de que el festival es, ante todo, un espacio de reencuentro con los lazos afectivos y las raíces del Nordeste.

Un legado que no se apaga

La elección de la palabra "Antorcha" no es aleatoria. Busca graficar el dinamismo de una expresión que, lejos de ser estática, se renueva constantemente sin perder su esencia. Tras una edición 2026 que batió récords de entradas agotadas y masividad, el desafío para la 36° edición será mantener el nivel de excelencia artística y técnica que posicionó al evento en la agenda internacional.

La invitación ya está abierta para visitantes de toda la región y el mundo, en un encuentro que el Instituto define como "una oportunidad para celebrar lo que somos, lo que fuimos y lo que seguimos siendo".