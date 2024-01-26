¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

hospedajes 35° Fiesta Naacional del Chamamé Fiesta Nacional del Chamamé
Corrientes

Las noticias más importantes del 26 de enero

Por El Litoral

Lunes, 26 de enero de 2026 a las 07:10

Traverso terminó quinto en la Fórmula 3 Metropolitana

"Chamamé, Antorcha de una Herencia" será el lema de la 36° edición en 2027

Debut con triunfo para Ignacio Vilas en el TC Pista Mouras

Mandiyú perdió en Posadas y quedó eliminado del Regional

Corrientes: un hombre fue apuñalado durante el banderazo de una comparsa

"Por goteo": así afirma el Gobierno que aplicará la Ley de Emergencia en Discapacidad

El fútbol correntino despide a Avelino López, referente del Club Huracán

Un motociclista murió tras chocar con un automóvil en una ruta de Corrientes

Corrientes: se realizó un homenaje a los policías caídos en servicio

Corrientes: un adolescente murió luego de lanzarse a las aguas de una laguna
 

