Las noticias más importantes del 26 de enero

Traverso terminó quinto en la Fórmula 3 Metropolitana
"Chamamé, Antorcha de una Herencia" será el lema de la 36° edición en 2027
Debut con triunfo para Ignacio Vilas en el TC Pista Mouras
Mandiyú perdió en Posadas y quedó eliminado del Regional
Corrientes: un hombre fue apuñalado durante el banderazo de una comparsa
"Por goteo": así afirma el Gobierno que aplicará la Ley de Emergencia en Discapacidad
El fútbol correntino despide a Avelino López, referente del Club Huracán
Un motociclista murió tras chocar con un automóvil en una ruta de Corrientes
Corrientes: se realizó un homenaje a los policías caídos en servicio
Corrientes: un adolescente murió luego de lanzarse a las aguas de una laguna