ACOR Incendio en Mercedes Paso de la Patria
Economía

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de tareas de limpieza en enero 2026

El personal de casas particulares tendrá un aumento en los haberes. Además del ajuste salarial, se estableció un bono no remunerativo cuyo monto varía según la carga horaria semanal.
 

Por El Litoral

Lunes, 05 de enero de 2026 a las 12:34

A partir de enero de 2026 se actualizaron las escalas salariales para el personal de casas particulares, incluidas las empleadas domésticas, conforme a la última resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El esquema contempla aumentos diferenciados del salario mínimo según la categoría laboral, la modalidad de trabajo y la cantidad de horas, en línea con el cronograma de incrementos y bonos vigente para la actividad.

En la franja superior se encuentran los supervisores, quienes pasan a cobrar $3.895,56 por hora con retiro y $4.254,05 por hora sin retiro. El sueldo mensual es de $485.961,09 y $539.711,97, respectivamente. Este grupo corresponde a quienes coordinan y supervisan tareas de otros empleados en domicilios particulares o comercios.

Para el personal especializado, como quienes desempeñan tareas de cocina u otras funciones específicas, la remuneración se fijó en $3.696,15 por hora con retiro y $4.039,45 por hora sin retiro. El sueldo mensual en este segmento es de $452.478,51 y $502.101,03, según la modalidad.

En el caso de los caseros, que viven en el lugar donde desarrollan sus tareas, el valor por hora ajustó a $3.494,25 y el ingreso mensual se ubica en $441.806,54. Este sector está integrado por quienes se encargan del mantenimiento y la custodia de propiedades, tanto urbanas como rurales.

Cuánto vale la hora de limpieza en enero 2026

Quienes brindan asistencia y cuidado a personas —mayores, niños o personas con discapacidad— perciben $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes si trabajan con retiro. En la modalidad sin retiro, los valores serán de $3.894,43 por hora y $490.745,56 por mes.

En la categoría de tareas generales, que abarca limpieza, cocina, mantenimiento y otras labores domésticas, el valor por hora con retiro avanza a $3.250,10 y el mensual de $398.722,14. Para quienes trabajan sin retiro, la cifra es de $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Adicionalmente, se estableció un bono extra no remunerativo: quienes cumplen más de 16 horas semanales recibirán $14.000; para jornadas de entre 12 y 16 horas semanales, el bono será de $9.000; y para quienes trabajan menos de 12 horas, el monto será de $6.000.

Cuando una persona realiza tareas correspondientes a distintas categorías, se le liquidará el salario correspondiente al puesto de mayor jerarquía. Además, continúa vigente el adicional por antigüedad, que equivale al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido, beneficio incorporado en septiembre de 2021 y calculado desde septiembre de 2020, sin retroactividad.

Fuente: Infobae

