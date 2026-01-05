Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de tareas de limpieza en enero 2026

A partir de enero de 2026 se actualizaron las escalas salariales para el personal de casas particulares, incluidas las empleadas domésticas, conforme a la última resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El esquema contempla aumentos diferenciados del salario mínimo según la categoría laboral, la modalidad de trabajo y la cantidad de horas, en línea con el cronograma de incrementos y bonos vigente para la actividad.

En la franja superior se encuentran los supervisores, quienes pasan a cobrar $3.895,56 por hora con retiro y $4.254,05 por hora sin retiro. El sueldo mensual es de $485.961,09 y $539.711,97, respectivamente. Este grupo corresponde a quienes coordinan y supervisan tareas de otros empleados en domicilios particulares o comercios.

Para el personal especializado, como quienes desempeñan tareas de cocina u otras funciones específicas, la remuneración se fijó en $3.696,15 por hora con retiro y $4.039,45 por hora sin retiro. El sueldo mensual en este segmento es de $452.478,51 y $502.101,03, según la modalidad.

En el caso de los caseros, que viven en el lugar donde desarrollan sus tareas, el valor por hora ajustó a $3.494,25 y el ingreso mensual se ubica en $441.806,54. Este sector está integrado por quienes se encargan del mantenimiento y la custodia de propiedades, tanto urbanas como rurales.

Cuánto vale la hora de limpieza en enero 2026

Quienes brindan asistencia y cuidado a personas —mayores, niños o personas con discapacidad— perciben $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes si trabajan con retiro. En la modalidad sin retiro, los valores serán de $3.894,43 por hora y $490.745,56 por mes.

En la categoría de tareas generales, que abarca limpieza, cocina, mantenimiento y otras labores domésticas, el valor por hora con retiro avanza a $3.250,10 y el mensual de $398.722,14. Para quienes trabajan sin retiro, la cifra es de $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Adicionalmente, se estableció un bono extra no remunerativo: quienes cumplen más de 16 horas semanales recibirán $14.000; para jornadas de entre 12 y 16 horas semanales, el bono será de $9.000; y para quienes trabajan menos de 12 horas, el monto será de $6.000.

Cuando una persona realiza tareas correspondientes a distintas categorías, se le liquidará el salario correspondiente al puesto de mayor jerarquía. Además, continúa vigente el adicional por antigüedad, que equivale al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido, beneficio incorporado en septiembre de 2021 y calculado desde septiembre de 2020, sin retroactividad.

