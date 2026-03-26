Ley de glaciares: por amplia mayoría la audiencia pública rechazó la reforma

En medio de las intervenciones judiciales que piden ampliar la participación, inició la primera de las dos jornadas de audiencias públicas por la reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar. La última será este jueves . La actividad contó en total con la participación de 95 de los 196 habilitados para intervenir el miércoles, de los más de los 120.000 inscriptos. De los disertantes, 84 (88,42%) rechazaron la reforma.

Dentro de los 11 restantes, hubo una amplía representación sanjuanina (entre ellos, tres funcionarios provinciales, un abogado de mineras y tres representantes de cámaras empresariales o gremios del sector), además del apoyo del presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, o del representante de la asociación empresarial del rubro Gemera, Mario Hernández. La actividad duró en total 12 horas, cuando las autoridades del plenario decidieron terminar la audiencia -en simultáneo con la transmisión oficial- cuando aún restaban disertantes que se encontraban presentes.

Es en ese marco que se presentó un proyecto de ley, con la firma de diputados de Unión por la Patria, para realizar una consulta popular vinculante en todo el país para que la ciudadanía se pronuncie al respecto. La pregunta propuesta es: “¿Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”. A pesar de esta intención, trascendió la posibilidad de una sesión en Diputados para sancionar la reforma el próximo 8 de abril, por lo que la propuesta podría dictaminarse la próxima semana.

Reforma a la ley de Glaciares: malestar por la falta de participación

Las controversias en el inicio de la actividad enturbiaron el desarrollo de las audiencias públicas, que se encontraron envueltas en procesos judiciales y pedidos de impugnación por la oposición y los disertantes. En este marco, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazó dos medidas cautelares de organizaciones ambientales que pedían la expansión de la participación para que sea representativa.

Aún más, la presidencia del plenario redujo el tiempo de intervenciones (de 5 a 4 minutos), mientras que se provocó una interrupción por el reclamo de diputados opositores de que se impidió el ingreso de una serie de inscriptos que estaban autorizados a participar, en un operativo policial extendido en las inmediaciones al Congreso.

La posibilidad de judicialización por su carácter regresivo y su colisión con otros artículos constitucionales, que obtura el objetivo de seguridad jurídica para las inversiones que se propondría la reforma, es el principal argumento de las voces antagonistas a la propuesta. Además de los argumentos que insistieron en las consecuencias ambientales de la flexibilización de controles, también se remarcó el carácter interjurisdiccional de las decisiones distritales sobre cada glaciar.

El proyecto de reforma fue incluido entre las prioridades legislativas de la gestión libertaria. Su redacción modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Luego de que la minería se presente como el principal catalizador de inversiones en la Argentina Week, se estima que existen cinco proyectos mineros en etapa de evaluación que podrían aportar u$s30.000 millones.

El cambio sustancial es que añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial" según lo contemplen, incluyendo "una instancia de participación ciudadana". Los dos cambios (artículo 4° y 6°) de último momento del proyecto en el Senado abonan a este objetivo, dado que se flexibilizaron el esquema de autorizaciones para la explotación minera, quitándole potestades a la Cancillería y los Comité de Cuenca.

Audiencia pública por la Ley de Glaciares

Entre las voces que se opusieron a la reforma, se encontró Vanina Basso -secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa-, quien recordó que en su provincia existe "una memoria hídrica dolorosa vinculada al río Atuel. Es una historia de decisiones unilaterales aguas arribas que generaron desertificación, pérdida de la biodiversidad y desplazamiento de poblaciones". "Cuando se debilitan los controles, se fragmentan las reglas y se priorizan los intereses de corto plazo las consecuencias las pagan siempre los territorios más vulnerables", subrayó.

A ella se le sumó la exdiputada nacional Marta Maffei, una de las autoras de la vigente ley. "Estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, instituciones, entes especializados y también con las comunidades, que siempre se quedan afuera. Las asambleas y los pueblos originarios fueron consultados para la redacción de la ley", contrastó e indicó que la reforma "tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua y glaciares con el pretexto de la producción".

A su turno Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, manifestó que "me tocó negociar ocho años el acuerdo de Escazú, que se basa en varios principios que no se respetan acá" y criticó que con la sanción de la ley "no va a haber más presupuestos mínimos y mucho menos uniformidad porque las provincias van a establecer lo que les parezca". Asimismo, rechazó que antes de esta iniciativa no existía un federalismo, porque actualmente las provincias "pueden ser autoridad de aplicación, hacer evaluación de impacto ambiental, dar licenciamiento ambiental y recibir regalías".

Una postura media fue presentada por el ingeniero y glaciólogo Gabriel Cabrera planteó que la actual ley "es defectuosa y no coincide con lo asesorado en el IANIGLA", dado que "el ambiente periglaciar está mal definido en la ley y es abstracto jurídicamente". Aún así, dijo que "el inventario de glaciares está bien hecho con una altísima honestidad intelectual, pero es preliminar y debe ser revisado por los habitantes que están en las provincias". A pesar de ello, dijo que la propuesta que tuvo media sanción en el Senado "hay algunos puntos que están inconclusos": pidió modificaciones técnicas en el artículo 2°, 4° y 6°.

El respaldo de la reforma fue dada por el ministro de Producción de San Juan Gustavo, Emilio Fernández, quien sostuvo que "la geografía nos define y la minería nos resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades" por lo que "la posibilidad de inversiones que realiza la minería en infraestructura vial, energética y en general para el desarrollo de las demás actividades productivas". En ese marco, dijo que para el uso eficiente del agua, lo más conveniente es desarrollar un sistema de riego mecanizado para el uso agrícola, que acapara el 81% de los recursos hídricos de la provincia.

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