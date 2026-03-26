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Las noticias más importantes del 26 de marzo

Por El Litoral

Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 07:16

Juan Pablo Valdés pidió la renuncia de Rivas Piasentini al Ministerio de Hacienda tras los descuentos a docentes

El correntino Maximiliano Salas fue suspendido y se pierde el inicio de la Sudamericana con River

Corrientes: la Dpec alerta por cuentas falsas que prometen descuentos en la factura de luz

Un correntino es el ganador del Quini 6: se llevó 266 millones

Desbarataron una red de venta de drogas en una localidad de Corrientes

Rescataron a un hombre que cayó entre las piedras de la Costanera tras una presunta pelea

Doble condena por llenar de marihuana un tanque de nafta para venderla en Buenos Aires

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