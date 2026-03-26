Tras 10 años sin cruzarse, Brasil y Francia se enfrentan en un amistoso previo al Mundial

Brasil y Francia se enfrentarán este jueves, desde las 17 (hora de la Argentina), en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, en un amistoso previo al Mundial 2026.

La Canarinha logró la clasificación con lo justo, en una de las Eliminatorias Sudamericanas más complejas de su historia reciente.

Con tres entrenadores en cuatro años, el equipo recién encontró estabilidad tras la llegada de Carlo Ancelotti, con quien finalizó quinto en la tabla de Conmebol con 28 puntos. Su rendimiento fue irregular en el tramo final: ganó dos partidos, empató uno y perdió los otros dos.

Por su parte, Francia llega con un presente mucho más sólido. Arrasó en el Grupo D de las Eliminatorias Uefa con 16 puntos sobre 18 posibles, tras cinco triunfos y un empate ante Ucrania, Islandia y Azerbaiyán.

Bajo la conducción de Didier Deschamps, afrontará su tercer Mundial consecutivo como DT, luego de haber sido campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.

Cómo llegan Brasil y Francia al amistoso

Además, la Verdeamarela sufrió un golpe histórico al caer 1-0 ante la Argentina en el Maracaná, su primera derrota como local en Eliminatorias.

Sin embargo, el peso de su historia la mantiene como candidata. Con un tridente ofensivo encabezado por Raphinha, Endrick y Vinícius, buscará volver a lo más alto tras 24 años.

El conjunto francés cuenta con uno de los planteles más completos del mundo. En ataque, dispone de variantes de jerarquía como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Hugo Ekitike y Marcus Thuram, entre otros.

Kylian Mbappé, la gran noticia en Francia

La principal novedad en Les Bleus es el regreso de Kylian Mbappé, figura del Real Madrid. El delantero vuelve tras superar algunas molestias físicas y su presencia fue confirmada por Deschamps, quien aclaró que su convocatoria responde a cuestiones futbolísticas y no mediáticas.

Francia mantiene una base consolidada, con nombres de peso como Dembélé, Randal Kolo Muani, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, en una lista que combina talento y fuerte competencia interna.

Brasil y Francia vuelven a cruzarse tras 10 años: la racha que ilusiona a la Canarinha

Brasil y Francia no se enfrentan desde hace más de una década. El último antecedente fue en marzo de 2015, con triunfo 3-1 para el conjunto sudamericano. Dos años antes, también había ganado Brasil, en ese caso por 3-0.

El dato no es menor: Francia lleva más de 15 años sin poder vencer al pentacampeón del mundo. Un condimento extra para un partido que, por historia y nombres propios, promete ser uno de los grandes atractivos en la previa del Mundial 2026.

La probable formación de Brasil para enfrentar a Francia

Ederson, Wesley, Bremer, Marquinhos, Santos, Casemiro, Andrey Santos, Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior y João Pedro.

La posible formación de Francia para enfrentar a Brasil

Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki, Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé.

El otro amistoso: Colombia jugará ante Croacia en Estados Unidos

Colombia y Croacia se enfrentarán este jueves, desde las 20.30 (hora de la Argentina), por un partido amistoso internacional de selecciones. El encuentro se disputará en el Camping World Stadium, ubicado en Orlando, Estados Unidos, y será transmitido por Disney+.

Programa de amistosos del viernes

16.00: Grecia vs. Paraguay

16.45: Inglaterra vs. Uruguay.

17.15: Marruecos vs. Ecuador

20.15: Argentina vs. Mauritania.

TN