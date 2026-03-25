La Municipalidad de Corrientes firmó un acuerdo con la Unne para modernizar la gestión

El intendente de Corrientes, Claudio Polich, firmó un acuerdo de cooperación con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) con el objetivo de incorporar tecnología y conocimientos profesionales que permitan modernizar la gestión municipal.

El convenio fue rubricado junto al rector de la casa de estudios, Omar Larroza, en un encuentro realizado en la sede del rectorado, con la participación de funcionarios municipales y autoridades universitarias.

A partir de este acuerdo, la UNNE brindará asistencia técnica, transferencia de conocimientos y apoyo en nuevas tecnologías, con el fin de hacer más eficiente el funcionamiento interno y externo del municipio.

Modernización y capacitación

Tras la firma, Polich destacó la importancia de trabajar junto a la universidad: “Tratamos de incorporar todo el conocimiento y la tecnología que nos pueda aportar la UNNE”, señaló.

Además, remarcó que el objetivo es mejorar cada una de las áreas municipales, potenciando el trabajo del personal con herramientas modernas. “Si tenemos personal lo más capacitado posible, vamos a brindar una mejor atención”, afirmó.

El intendente también subrayó que la iniciativa apunta a jerarquizar institucionalmente el municipio y generar beneficios concretos para los vecinos, a partir de la capacitación y la innovación.

Trabajo conjunto

Por su parte, el rector Omar Larroza valoró el acuerdo y aseguró que desde la universidad buscarán acompañar las prioridades del municipio, fortaleciendo el vínculo institucional.

En ese sentido, adelantó que el trabajo conjunto permitirá colaborar en políticas públicas, desarrollo productivo y modernización, consolidando una agenda común entre el ámbito académico y la gestión local.

El convenio marca así el inicio de una etapa de cooperación orientada a mejorar la gestión pública a través del conocimiento y la tecnología.