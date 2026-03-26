Se anunció la privatización total de Intercargo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció como “un paso más en el proceso de transformación del sector aerocomercial” la presentación de las bases y condiciones para la privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada de la asistencia en tierra en 19 aeropuertos del país.

Intercargo comenzó a ser desguazada en noviembre de 2024, cuando el Gobierno anunció una ola de despidos tras una serie de protestas gremiales por incrementos salariales. Meses antes, el Congreso había aprobado la Ley Bases dándole rienda suelta a su privatización junto a otros cinco empresas estatales: Enarsa, Aysa, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Sofse.

“Con esta privatización reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada“, celebró Caputo, también ministro del macrismo durante la apertura de ”cielos abiertos” que trajo a empresas como Flybondi, que en los últimos días dejó a miles de pasajeros de varados y abrió un plan de retiros voluntarios.

Con la presentación de bases y condiciones este jueves se continuará con el proceso formal de privatización que comenzó en marzo, cuando se dictó el decreto Decreto 198/2025. Caputo insistió con prometer que la privatización traerá un “proceso de transformación del sector aerocomercial” para “generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios”.

El proceso de privatización, adelantó Caputo, incluirá la transferencia integral de la compañía, la salida total del Estado de la participación societaria y la continuidad de la empresa como unidad operativa, donde se mantendrán los contratos, las licencias y el funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio.

Una empresa estatal clave para la logística del transporte aéreo

Intercargo opera una amplia variedad de servicios en tierra entre los que están la asistencia en el embarque y desembarque de pasajeros, el manejo de equipaje, el remolque de aeronaves y los servicios de limpieza y deshielo, especialmente en temporada de invierno.

Uno de los roles más críticos de Intercargo es el suministro de energía eléctrica a los aviones y el abastecimiento de agua potable a las aeronaves. La empresa también se ocupa de la carga y descarga de la mercancía aérea, incluyendo productos perecederos y otros bienes, lo cual es clave para la logística del transporte internacional y nacional.

La empresa que se queda con la firma pasará a operar en 19 aeropuertos, incluidos los de mayor tráfico, como los de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán.

Página 12