Caso YPF: la Justicia de EE.UU. anuló la condena contra Argentina por US$ 16.000 millones

La Justicia de Nueva York anuló la condena que obligaba a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. El fallo revoca la sentencia de la jueza Loretta Preska y confirma que las reclamaciones de los accionistas carecen de fundamento bajo la ley argentina.

Reclamos inadmisibles

El tribunal, integrado por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, estableció que los reclamos por incumplimiento de contrato no son admisibles y devolvió el caso para que se realicen los procedimientos posteriores de acuerdo con esta opinión. La decisión incluye la confirmación de la desestimación de las demandas contra YPF.

Se trata del mayor juicio que enfrentó Argentina en un tribunal internacional y de la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un país soberano.

La medida genera un alivio económico histórico para Argentina y descarta cualquier obligación de pago, que había superado incluso los préstamos del FMI de 2024.

El fallo afectó principalmente a Burford Capital, el estudio inglés que había adquirido los derechos de litigio, cuya acción cayó más del 43 % tras conocerse la sentencia. En paralelo, la acción de YPF registró un incremento del 3 %.

El juicio atravesó cuatro gobiernos y estuvo a cargo de la Procuración del Tesoro, actualmente liderada por Sebastián Amerio y el subprocurador Juan Stampalija. Autoridades argentinas, incluido el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, calificaron la decisión como un logro histórico para el país.