Corrientes: dos mujeres fueron demoradas tras un robo en supermercado

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a dos mujeres en la localidad de Monte Caseros tras robar productos de un supermercado.

El procedimiento se realizó en la mañana del sábado luego que efectivos de la Comisaría Primera recibieran una llamada de emergencia.

Intentaron ocultar los productos

Según la información policial, las sospechosas —ambas mayores de edad— tenían entre sus prendas diversos artículos que habrían sido sustraídos momentos antes del comercio.

Entre los elementos recuperados se encontraban productos de higiene personal, como shampoos y acondicionadores.

Tras ser identificadas, las mujeres fueron demoradas y trasladadas a la dependencia policial.

En tanto, los productos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras se continúan con las diligencias correspondientes para avanzar en la causa.