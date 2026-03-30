Un patrullero se incrustó en la pizzería Mandiyú tras impactar con un colectivo: hay siete heridos

Un grave accidente de tránsito, ocurrido durante la mañana del domingo, involucró a un colectivo de la Línea 168 y un patrullero de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Constitución. El hecho se produjo en el cruce de la avenida San Juan al 1300, cerca de la intersección con Luis Sáenz Peña. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encuentra trabajando en el lugar.

De acuerdo a las primeras informaciones brindadas por fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el impacto se produjo a las 7.40 cuando ambos vehículos circulaban a gran velocidad.

De acuerdo con fuentes de la Policía de la Ciudad, el patrullero se dirigía hacia un hecho delictivo, y por la alta velocidad, el móvil terminó dentro de una pizzería con la parte trasera en el interior del local y el frente hacia la calle. El colectivo, por su parte, quedó sobre la vereda, a escasos metros de ingresar también en el comercio gastronómico. Y con la parte delantera completamente destrozada.

El incidente dejó un saldo de 7 personas heridas, entre ellas efectivos policiales y pasajeros del colectivo, quienes ya fueron trasladados a centros de salud. Desde Policía de la Ciudad informaron que los efectivos policiales que conducían el patrullero fueron trasladados al Hospital Británico. En tanto, el chofer y los cuatro pasajeros del colectivo fueron derivados al Hospital Ramos Mejía, también con diagnóstico de politraumatismo.

Un colectivo y un patrullero colisionaron, resultando en que ambos vehículos se empotraran contra la fachada de un comercio, mientras equipos de emergencia trabajan en el lugar.

A su vez, indicaron que una cámara de seguridad ubicada frente al lugar, sobre un local de hamburguesas, habría registrado el momento del accidente. Las imágenes serían clave para determinar la mecánica y responsabilidades en el siniestro.

“Escuché que la sirena del patrullero venía muy fuerte y en eso sentí el impacto muy fuerte. Vi cómo bajaron los policías del patrullero y uno lo sacaron en camilla”, dijo unas de las vecinas en Todo Noticias. Y agregó que había poca gente sobre el colectivo y que suele haber accidentes en esa esquina.

Choque entre un patrullero y un colectivo

Al poco tiempo, arribó al lugar el dueño de la pizzería. Y declaró: “Me acabo de enterar, un amigo me avisó. Todavía no caigo, pero qué va a hacer, nunca me había pasado y hace 36 años que está la pizzería en el barrio”.

También habló la esposa del propietario del local: “Nos enteramos por un amigo taxista, que llamó a mi marido y a mi hijo y le dijo que tenía un auto adentro”. A su vez, afirmó que en la pizzería trabaja toda la familia y que desconocen cuándo volverán a abrir sus puertas.

Efectivos de la Policía de la Ciudad, personal del SAME y bomberos trabajan en el lugar. Las autoridades recomendaron evitar la zona, que cuenta con corte parcial, para no entorpecer el operativo y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Interviene la UFLA Norte, a cargo de la Dra. Bernstein.

Un patrullero impactó violentamente contra la fachada de la pizzería Mandiyú, causando daños estructurales significativos, después de verse involucrado en un choque con un colectivo.

A mediados de enero, el barrio de Constitución tuvo otro siniestro vial que también involucró un colectivo. En este sentido, la unidad de traslado chocó contra una combi y dejó un saldo de 8 heridos, que tuvieron que ser atendidas por personal del SAME que llegó al lugar.

El hecho ocurrió en la intersección entre 15 de noviembre de 1889 y Salta, entre un interno de la línea 45 y una camioneta que transportaba mercadería.

Entre los heridos se encontraban cuatro mujeres adultas, una menor de edad y un hombre mayor, quienes recibieron atención inicial en la escena. Cinco de ellos pudieron ser evaluados en el lugar del incidente y, tras ser asistidos por el personal sanitario, se retiraron por sus propios medios. Por su parte, otros cuatro hombres requirieron traslado para una mejor atención médica y fueron derivados a los hospitales Penna y Ramos Mejía.

Infobae