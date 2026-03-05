El basquet capitalino comenzará con dos Copas

La primera división del básquetbol en la ciudad de Corrientes se pondrá en marcha el 28 de marzo con la disputa de dos copas.

La competencia de pretemporada contará con la participación de 12 equipos. Luego de la etapa clasificatoria, se disputarán la Copa Palacio, y para este años se agrega la Copa Fabián Sosa, mientras que la Copa Jorge Desagastizabal se disputará en el segundo semestre del presente año.

Los doce equipos que confirmaron su participación en el primer certamen del año son Alvear, Hércules, El Tala, Pingüinos, Córdoba, Colón, Juventus, Malvinas 1536 Viviendas, Regatas, San Martín, Sportivo y Don Bosco.

En la fase clasificatoria jugarán todos contra todos a una rueda.

Los cuatro primeros de las posiciones avanzarán a la Copa Palacio y los ubicados del 5º al 8º lugar disputarán la Copa Fabián Sosa. En tanto que la Copa Jorge Desagastizabal quedó para el segundo semestre.

Las copas se jugará con el formato de semifinales (a dos partidos) y final (al mejor de tres juegos).

Regatas Corrientes es el actual bicampeón de la tradicional Copa Palacio, mientras que Alvear ganó la Copa Fabián Sosa en el 2025. San Martín se quedó con la Copa Jorge Desgastizabal en la pasada temporada.

En el 2025, durante la pretemporada se disputaba únicamente la Copa Palacio, en tanto que las otras dos quedaban para disputarse durante el Oficial.

Para el principal torneo de 2026 no se descarta que se incremente el número de participantes, lo que obligaría a que cambie el formato de juego de la primera etapa camino al Cuadrangular Final y la Copa Jorge Desagastizabal.

