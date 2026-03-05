El Fiscal de Estado de Corrientes presente en la Asamblea del Foro Federal Perma

El Fiscal de Estado correntino, Horacio David Ortega, participó de la Asamblea del Foro Permanente Federal de Fiscalías de Estado de Argentina (FPFFEA), llevada a cabo en el edificio del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde abordaron problemáticas de cada una de las provincial, en pos de velar por los intereses públicos de cada terruño argentino.

El encuentro estuvo presidido por Stella Maris Zabala, Fiscal de Estado de Formosa, quien había sido reelecta en la asamblea anterior, fijando como objetivo de este periodo fomentar el intercambio de información, la asistencia técnica recíproca y el respeto institucional hacia estos órganos constitucionales.

Una vez iniciado el foro se discutió extensamente respecto de la necesidad de anticiparse a una posible reforma de la Ley de Coparticipación Federal, proponiendo la creación de una comisión para trabajar en una postura unificada de las provincia, teniendo en cuenta que se debe ser extremadamente cuidadosos a la hora de ver, cómo se distribuirán los recursos de cada distrito del país.

Destacaron que el concepto del federalismo fiscal y una eventual rediscusión de la ley de coparticipación es una preocupación recurrente en los Estados provinciales. Varios fiscales expresaron la importancia de que las provincias se preparen y lleguen con una postura unificada para no ser sorprendidas por decisiones unilaterales nacionales. En tanto, que se destacó que la Nación ha transferido responsabilidades a las provincias, sin los fondos correspondientes, mientras presiona para reducir impuestos provinciales como Ingresos Brutos.

Otros temas centrales que se incluyeron en el temario fueron las diversas estrategias provinciales para enfrentar el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) 70/23 en relación con las Sociedades del Estado; el análisis de casos de éxito en la gestión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) como el de La Pampa, y un profundo intercambio de conocimiento técnico sobre la recuperación de tierras fiscales y la figura de la autotutela.

“Somos unos convencidos que el federalismo se construye de esta manera. Participando de estos organismos en los que cada Fiscal de Estado pone de relieve la experiencia que le toca al velar por los bienes e intereses de cada provincia. Tenemos problemas comunes como los reclamos de orden judicial ante la Corte Suprema de Justicia que le hacemos a la Nación y que necesitamos que se solucionen. Además se analizó la posibilidad de que desde este organismo se inicie un proceso de capacitación institucional para hacer más eficiente nuestra labor”, expresó Horacio Ortega al finalizar el Foro.

En tanto, que puso especial énfasis en el planteo sobre el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la labor que deben llevar adelante como los letrados de los gobiernos, señalando que el uso de la Inteligencia Artificial (IA), hará que se dé un salto de calidad a la hora de generar políticas públicas.