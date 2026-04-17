El Servicio Meteorológico Nacional hará un apagón informativo: cuándo comienza y cuánto durará

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que hará un apagón informativo en todo el país durante el viernes 24 de abril. La medida implica la suspensión total de pronósticos y alertas oficiales entre las 5 y las 12. Se trata de una protesta laboral a causa de los despidos que se concretaron esta semana.

La decisión fue anunciada por trabajadores del organismo tras concretarse 140 despidos. El cese de actividades alcanzará todos los canales habituales, incluidas las plataformas digitales del SMN.

Según indicaron delegados gremiales, el objetivo es visibilizar el impacto de los recortes en el funcionamiento del organismo. También buscan advertir sobre las consecuencias en la calidad de la información meteorológica.

Desde el sector remarcaron que los datos que produce el organismo son la base del sistema de pronósticos y alertas. En ese sentido, sostuvieron que la falta de información compromete la confiabilidad del servicio.

Trabajadoras del SMN señalaron que la reducción de datos afecta tanto la elaboración de alertas como la previsión de fenómenos. Advirtieron que esto repercute en actividades cotidianas y productivas, incluidos los vuelos.

No se descartan otros paros

Los trabajadores también señalaron que los despidos pueden afectar la capacidad operativa del organismo en el corto plazo. Por ese motivo, no descartaron la implementación de nuevas medidas de fuerza.

En declaraciones públicas, advirtieron que el apagón meteorológico podría no ser una acción aislada. Aseguraron que, si no se revierte la situación, continuarán con distintos paros en las próximas semanas.

Con información de LN+.