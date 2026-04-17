Corrientes: rescataron un yacaré que apareció en la pileta de una casa

La Policía de Corrientes rescató un pequeño yacaré que fue encontrado en el interior de una pileta pelopincho en una casa de San Luis del Palmar. El animal fue resguardado ayer a la noche y llevado con especialistas.

Tras recibir la alerta, policías de la Comisaría de Distrito de San Luis del Palmar realizaron el operativo de rescate. Durante la captura no se produjo ningún tipo de incidente.

El ejemplar fue entregado al Centro de Conservación Aguará, que se encargó de su traslado para la futura liberación en la naturaleza.