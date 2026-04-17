Santa Lucía: evalúan declarar la emergencia económica por caída de la coparticipación

El intendente de Santa Lucía, Norberto Villordo, confirmó que el municipio atraviesa una situación “muy delicada” y no descartó avanzar con la declaración de emergencia económica y financiera por 120 días, en medio de una fuerte caída de la coparticipación.

En diálogo con Hoja de Ruta, el jefe comunal explicó que la reducción de recursos obliga a replantear el funcionamiento del Estado local. “Estamos atravesando una crisis, como la mayoría de las comunas del país, con una disminución importante de la coparticipación”, señaló.

Según detalló, solo en marzo el municipio recibió cerca de 100 millones de pesos menos que el año pasado, lo que representa una caída de alrededor del 33%. En ese contexto, el Ejecutivo local ya avanza en un plan de ajuste que incluye recortes de gastos, suspensión de la obra pública municipal y reducción de personal temporario.

Villordo remarcó que los servicios esenciales están garantizados, pero reconoció que la situación impacta de lleno en la gestión diaria: “Hay decisiones que uno no quiere tomar, pero que son necesarias en el marco de una administración responsable”.

Además, advirtió que el escenario podría agravarse en los próximos meses debido al estancamiento económico y la baja recaudación, lo que repercute directamente en los fondos que reciben los municipios.

En paralelo, el intendente indicó que mantiene diálogo con el gobernador Juan Pablo Valdés para avanzar en obras clave, como la repavimentación de la avenida San Martín y la reactivación de proyectos paralizados, entre ellos una escuela técnica y un centro de desarrollo infantil.

En el plano institucional, Villordo aseguró que actualmente existe una mejor relación con el Concejo Deliberante, lo que permite mayor diálogo y acuerdos, aunque persisten tensiones con sectores de la oposición.

El caso de Santa Lucía refleja una problemática que se replica en distintos municipios correntinos, donde la caída de ingresos y la falta de obra pública nacional comienzan a tensionar las administraciones locales.