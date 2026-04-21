Javier Milei cerrará su gira por Israel con un acto central por la independencia

El presidente Javier Milei cerrará este martes su gira por Israel con una participación destacada en los festejos por el 78° Día de la Independencia. La actividad central será el acto de encendido de antorchas en el Monte Herzl.

La jornada final del viaje comenzará a las 10.30 (hora local) con un encuentro con rabinos. Más tarde, a las 16, el mandatario visitará la Iglesia del Santo Sepulcro. Durante su estadía, Milei ratificó su alineamiento político con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Además, anunció una serie de acuerdos vinculados a cooperación internacional en áreas estratégicas.

Según el canciller israelí Gideon Sa’ar, el presidente será el primer líder extranjero en portar una antorcha en representación de las doce tribus. El gesto es interpretado como una señal del vínculo político consolidado entre ambas administraciones.

En ese marco, el jefe de Estado reiteró su respaldo a Israel en el conflicto con Irán. También reafirmó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén en el corto plazo.

La gira incluyó anuncios vinculados a conectividad y cooperación técnica. Entre ellos, se confirmó una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, prevista para comenzar en noviembre.

Asimismo, se firmaron memorándums de entendimiento en áreas como inteligencia artificial, lucha contra el terrorismo y servicios aéreos. También se rubricaron los denominados “Acuerdos de Isaac”, orientados a fortalecer vínculos con América Latina.

En el plano institucional, Milei recibió la Medalla Presidencial del Honor de manos de Isaac Herzog. El mandatario israelí destacó su mensaje “de moralidad y humanidad”, al entregar la distinción.

Antes de regresar al país, Milei realizará una nueva visita al Muro de los Lamentos. El vuelo de regreso está previsto para las 23.30, con llegada a Buenos Aires el miércoles a las 10.

Con información de TN.