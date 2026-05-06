Argentina exporta el primer cargamento de miel a Europa con tasa cero

A pocos días de la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, Argentina concretó la primera certificación para exportar bajo el sistema de cuotas previsto en el pacto. La operación corresponde a un cargamento de miel despachado desde Concordia, Entre Ríos, con destino al mercado europeo.

Según el certificado, la mercadería fue adquirida por un importador de Alemania y tiene un peso neto de 20.986 kilos. Con este esquema, la exportación ingresará a la Unión Europea con arancel cero, cuando hasta el 30 de abril la miel argentina pagaba un derecho de ingreso del 17,3%.

La novedad fue destacada por el canciller Pablo Quirno, quien celebró la emisión del primer certificado que permite utilizar las cuotas otorgadas por la Unión Europea al Mercosur.

“Camino a EEUU con el Presidente Javier Milei y Luis Caputo para participar de la Conferencia Global del Milken Institute, recibimos la excelente e histórica noticia que hoy se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de cuotas otorgadas por la UE al Mercosur”, señaló el funcionario en su cuenta de X.

En ese sentido, agregó: “Nuestra primera certificación es una exportación de miel desde Concordia, Entre Ríos, hacia Europa. Lo que hasta el 30 de abril ingresaba con un arancel de 17,3%, partió hacia el mercado europeo con un arancel del 0%”.

El canciller también remarcó el impacto productivo de la medida: “Más exportaciones, más producción, más empleo para las provincias. El Acuerdo Mercosur-UE es una realidad federal y está en marcha”.

Miel, carne, arroz y otros productos: cómo funciona el sistema de cuotas

La miel forma parte del conjunto de productos alcanzados por cuotas de exportación dentro del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En este caso, el cupo asignado para el bloque sudamericano es de 45.000 toneladas.

El esquema también contempla otros productos agroindustriales, entre ellos carne bovina fresca y congelada, carne aviar, carne porcina, maíz, sorgo, leche en polvo, fórmulas infantiles, arroz, quesos, ajo fresco, etanol y ovoproductos.

Esos volúmenes fueron otorgados por la Unión Europea a los países que integran el Mercosur, que luego deben definir los mecanismos de distribución de cada cuota. En algunos casos, como la carne vacuna, todavía no hay un criterio consensuado y el cupo comenzó a operar bajo el sistema de “primero llegado, primero servido”.

La apicultura tiene una fuerte presencia territorial en Argentina. Según datos oficiales, la producción está distribuida en 22 provincias y cuenta con más de 4 millones de colmenas declaradas, pertenecientes a más de 22.000 apicultores.

En términos productivos, el sector alcanza unas 75.000 toneladas de miel y tiene un rol relevante en distintas economías regionales. De acuerdo con relevamientos del sector agroindustrial, las exportaciones de miel llegaron el año pasado a u$s211,1 millones, mientras que en el primer trimestre de 2026 se ubicaron en u$s73,9 millones, con una fuerte suba frente al mismo período del año anterior.

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