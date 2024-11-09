El círculo vicioso de los DNU

En la teoría del sistema constitucional argentino quien dicta las leyes es el Congreso de la Nación. En la praxis, sin embargo, ese atributo descansa en el presidente, mediante el cada vez más arraigado DNU, con el plus de que la determinación ejecutiva del primer mandatario carece de idóneos y suficientes controles para impedir los abusos con ese instrumento. Por esa razón, la figura se ha convertido en la herramienta preferida de nuestros jefes de Estado, quienes, usando de ella, no solo gobiernan, administran y ejecutan, sino también legislan cuando les apetece.

No obstante, lo indiscutible de tales presupuestos, la ficción representativa le dirá al lego (e incluso al jurista) que la irrupción realizada mediante la reforma de 1994 (blanqueamiento de los DNU) “ha constituido una gran ventaja, que reglamentó una práctica constitucional para fortalecer al Legislativo en busca de nuevos equilibrios… ”

Naturalmente que esa elaborada adjetivación no cabe en el telúrico presidencialismo que entre nosotros se estila. Estos actos ejecutivos, a partir del 94, han roto todos los moldes convirtiéndose en una muestra de megalomanía de quienes los emiten, como también de los que conciben el derecho a partir de regulaciones emergenciales emanadas del presidente, sin intervención del Congreso. Quiero expresar con lo dicho la obviedad de que estamos en presencia de actos que arropan fantasía de república, presunción de formas que no se acomodan a la realidad, jactancia de respeto usufructuada por los Ejecutivos de turno, cuando no muestra de vanidad ejecutiva que allega la extravagancia de convertir en ley lo que no es, recurriendo a disfrazadas fórmulas que se parecen mucho, pero no tienen el sello de los auténticos actos legislativos.

Este instituto que nos ocupa es, posiblemente, el más cuestionado del bloque de constitucionalidad al extremo que, una vez más, pero ahora en el ámbito del Congreso, se han abierto discusiones para enmendar en cauces reformistas algunas de las tantas desventuras legales que acompañan a la figura.

Recuerdo, entonces que, cuanto se dictó la ley reglamentaria del art. 99 inc. 3°CN -N° 26122- que les da cabida formal a estos actos, asumimos que la nueva herramienta estaba más próxima al desencanto que a la ilusión, y desde el punto de vista crítico se la evocaría, no solo por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer.

Así, afirmando la falsedad de que la versión nacional se inspiraba en los modelos brasileño e italiano, donde esos decretos deben ser revisados en determinado lapso para su validación legislativa, se dio nacimiento al decreto de necesidad y urgencia eterno, en cuanto acto legislativo que una vez concebido, dura para siempre ¡¡¡ Olvídense de la transitoriedad y su mentada excepcionalidad.

El plato se sirve al poder amparado en la absurda como ilegal convicción de que vale lo mismo la ley, en cuanto emanación ordinaria del Congreso, que las resoluciones del presidente de la Nación cuando desea convertirse en legislador.

En esa dimensión, a través de la declinante, contradictoria, como omisiva y claudicante ley 26122, se tentó que estuviéramos peor con ley que sin ley, pues se supuso que al no regularse la materia desaparecía la competencia nulificatoria del Congreso. Nulidad que nunca se declara porque a sus actores legislativos no les interesa dar ese paso. En los hechos basta con la apuntalada práctica de derogar, porque es inoficiosa la iniciativa de una sola Cámara

La sensación que nos deja el instrumento es frustrante. Ha elevado a la jerarquía de legal, prácticas que ordinarizaron una herramienta excepcional concebida para el diseño de alta política, es decir políticas de Estado. Por eso, el mandato del reformador del 94 no se compadece con la desacertada lectura que del instituto realizó el Congreso en el 2006 al sancionar la citada norma.

De cara a la realidad argentina, con Ejecutivos que a los fines de ejercitar el atributo conferido por el artículo 99 inc. 3º apelan a una lectura parcial de la constitución –aprehendiendo únicamente la parte de la norma que les confiere la facultad, pero omitiendo cumplir los lindes sustanciales y de forma- la ocasión innovadora puede ser propicia para oponer olvidadas barreras legales contra tales desbordes.

Entre tanto, congruentes con acumular poder, nuestros Ejecutivos con mayor intensidad luego de la admisión constitucional de la figura, han demostrado que padecen del síndrome del fumador empedernido.

Después de haber imitado a un célebre pensador y dejado de fumar muchas veces, -con la disculpa hacia quienes lo consumen- tomamos la alegoría del sujeto dependiente de la nicotina cuyo desarrollo vital depende del hábito de fumar.

De modo que lo vemos con tabaco porque está solo o porque está acompañado; porque está alegre o porque está triste; porque está nervioso o porque se encuentra calmo; porque tomó alcohol o porque no ha bebido; porque celebra la concreción de un objetivo o porque se consuela con su no realización; porque es el último de la jornada o porque es el primer cigarrillo del día; porque hace buen rato que no fuma o porque recién fumó; porque es de tarde o porque se hizo la noche; porque ha fumado poco o porque ha fumado mucho, etc.

El listado de las ocasiones en que el dependiente de la droga es llamado a consumirla se extiende hasta el infinito, como aquellas en que nuestros Ejecutivos sienten la irrefrenable necesidad de convertirse en legisladores.

(*) Constitucionalista

