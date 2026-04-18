Agradecimiento

Quiero por este medio agradecer profundamente el proceder y actitud del Sr. Comisario Mayor D. José Luis Lovera y del Sr. Oficial Mayor D. César Gómez, ambos de la Comisaría Primera de la ciudad de Bella Vista ( Corrientes), quienes a requerimiento del Sr. Jefe de la Comisaría Primera de la ciudad de Esquina, Comisario Inspector D. Ramón Ruggeri, el domingo 5 de abril del cte. año, se constituyeron en la estación de servicio Shell, ubicada sobre ruta 12 de la ciudad de Bella Vista y recuperaron y pusieron a buen reguardo la billetera que extravié en el baño de dicha estación. Tal billetera contenía dinero en efectivo, tarjetas de crédito y débito y mi DNI, todos recuperados sin que faltase absolutamente nada.

Quiero agradecer también a la señorita Mari Cruz, empleada de la estación de servicio a quien le habían entregado la billetera, luego entregada intacta al personal policial.

Gestos como los que aquí agradezco enorgullecen y prestigian a la Policía de Corrientes y en el caso del personal civil mencionado nos permiten confiar en que todavía hay personas de bien que merecen todo nuestro reconocimiento y gratitud.

Ramón Luis González

DNI 16701642

Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.