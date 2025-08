Generación Zoe: con dos testigos, continúa en Goya el juicio contra Cositorto

El lunes 4 de noviembre continuará el juicio en la causa conocida como “Generación Zoe” que tiene como imputados a Leonardo Nelson Cositorto, supuesto líder de la organización y otras cinco personas: Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina.

Se citó para el lunes próximo a las 8.30 a dos testigos que no declararon en la jornada de ayer por falta de tiempo.

La jornada del miércoles

Ayer, estaban citados cuatro personas pero solo dos expusieron ante el Tribunal y las partes, ya que el primero, se extendió por más de dos horas y media. Se trató del doctor Hugo Sebastián Alstrada, abogado de la Dirección de Inteligencia Fiscal de Córdoba que habló desde las 8.30 hasta las 11.15.

Luego brindó su testimonio Edgardo Santiago Olivetti, una de las 98 supuestas víctimas de la organización. La jornada concluyó a las 13.30 horas.

La ausencia de Cositorto y Batista

Los imputados no asistieron ayer a la sala de audiencias porque pidieron a través de su abogado defensor, doctor Guillermo Garabotto, no asistir y el Tribunal lo autorizó. Seguirán detenidos en Goya pero el artículo 313 del nuevo Código Procesal Penal, en la parte que interesa, establece que “… el imputado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal; si se le otorgara el permiso, será representado por el defensor..”.