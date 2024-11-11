Caso Chirino: finalizaron los alegatos y el 21 de noviembre se conocerá la sentencia

El juicio por la muerte del subteniente Matías Chirino, quien falleció tras un presunto ritual de iniciación en el Grupo de Artillería de Monte 3 en Paso de los Libres, Corrientes, continuó con la última ronda de alegatos este lunes.

Tras las palabras de la defensa que solicitaron la absolución de los acusados, se determinó que el veredicto final se dictará en día 21 de noviembre.

El juicio para determinar las responsabilidades penales que recaen sobre los nueve militares procesados, comenzó a principios de octubre y durante la última semana del mes presentaron sus argumentos tanto la Fiscalía como la querella.

Por su parte, la Fiscalía solicitó penas de 20 años de prisión para los coautores del hecho, mientras que la defensa de la familia Chirino —representadas por los Dres. Ricardo Belbruno, Leonardo Monti, Eugenio Vezzaro, Mariano Eduardo Lizardo, Claudia Sánchez, María Altamirano, Armando Aquino Britos, Jonas Amir Gómez, Matías Aquino Viudes—, pidió una condena de 21 años para los acusados.

Por la muerte de Chirino, se encuentran acusados los capitanes Claudio Andrés Luna (37), Rubén Darío Ruiz (37) y Hugo Reclus Martínez Tarraga (36); los tenientes Darío Emmanuel Martínez (33) y Exequiel Emmanuel Aguilar (33); y los subtenientes Facundo Luis Acosta (28) y Gerardo Sebastián Bautista (33), todos bajo la figura de “Homicidio Simple” y “Abuso de Autoridad”; mientras que la subteniente Claudia Daniela Cayata (36) y el teniente Franco Damián Grupico (28) están señalados como partícipes secundarios de la muerte del Subteniente.