Condenaron a 4 años y medio de prisión a Aldo Breard por abuso sexual.

La Justicia de Corrientes condenó este miércoles a Aldo Breard a cuatro años y medio de prisión por dos casos de abuso sexual.

En la sentencia, el Tribunal Oral Penal N° 2 encontró culpable al ex entrenado en la causa abuso sexual simple reiterado hechos en concurso real.

El Tribunal estuvo compuesto por el doctor Román Facundo Esquivel como presidente y los vocales doctores; Ariel Azcona y Juan Jose Cochia.

La querella fue ejercida por el doctor Conrado Rudy Pérez y la defensa estuvo a cargo de los doctores Héctor Daniel Mierez y Aníbal Daniel González. La secretaria es la doctora Sheyla Troia. El representante del Ministerio Público fue el Fiscal Adjunto del Poder Judicial, doctor Jorge Omar Semhan.

Las denuncias

Las denunciantes, adolescentes que concurrían al gimnasio de la capital correntina donde Breard se desempeñaba como personal trainer, coinciden en que las citaba para mantener una entrevista a solas donde con el supuesto propósito de medir su peso corporal les hacía sacar la ropa quedando las mismas en ropa interior – en algunas oportunidades – aprovechando esta situación para realizarle tocamientos en sus partes íntimas entre otros actos indebidos.

Una de las jóvenes denunciantes, puntualizó que el hecho habría consistido en actos aún más invasivos hacia la reserva sexual de la misma y en consecuencia la calificación legal resultó más gravosa.