Entraron por el techo de un comercio y realizaron un robo millonario

Un supermercado de la localidad correntina de Santa Lucía fue víctima de un robo en las primeras horas del miércoles. Rodrigo Bornia, propietario del comercio, brindó detalles del suceso.

Según relató, los delincuentes accedieron al local haciendo un agujero en el techo, tras trepar a través de galpones vecinos.

Bornia sospecha que emplearon "una amoladora portátil" para cortar la chapa del techo y, antes de ingresar, cortaron el suministro de internet para evitar que las cámaras de seguridad transmitieran alertas en tiempo real. Sin embargo, las imágenes quedaron grabadas, proporcionando evidencia que podría ser clave para identificarlos.

En cuanto al botín, los delincuentes sustrajeron dinero equivalente a la recaudación de “dos medios días” y “algunos elementos insignificantes”. A pesar de la pérdida, el propietario destacó que es la primera vez que el supermercado experimenta un robo de estas características.

Mientras tanto, las autoridades trabajan en el análisis de las pruebas para dar con los responsables.

*Con información de Radio Sudamericana



