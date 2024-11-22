Caso Bartlett: reunión clave de la fiscal y el médico forense con la familia

Esta viernes, la fiscal María Eugenia Ballará, de la Unidad Fiscal de Instrucción de Goya (Ufic), y el jefe del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial, José Luis Gálvez, informaron que se reunieron con los padres de Carlos Andrés Bartlett para informarles sobre el avance de la investigación de su muerte, ocurrida en la madrugada del último domingo.

El encuentro tuvo como objetivo principal detallar el alcance de los estudios tanatológicos que se están realizando para esclarecer las causas de la muerte del joven.

Además, se buscó responder todas las inquietudes que pudiera tener la familia respecto a la autopsia y aclarar cualquier duda médica que pudiera tener implicancias jurídicas, explicaron.

Aunque la autopsia preliminar señaló un colapso cardiopulmonar como causa del deceso, la etiología de esta conclusión aún está en análisis.

En la reunión también participaron el médico anatomopatólogo Ángel Esteban Alsina, quien junto a Gálvez realizó la autopsia, y Marcos Oruella, médico representante del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura.