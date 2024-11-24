¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes Monte Caseros puma en Corrientes
Allanamiento en Corrientes

Incautaron armas de fuego y cajas de cigarrillos: hay un detenido

Tras un allanamiento que se realizó en horas del domingo en la localidad correntina de Itatí.

Por El Litoral

Domingo, 24 de noviembre de 2024 a las 19:37

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a una persona e incautaron armas de fuego y cajas de cigarrillos tras un allanamiento en la localidad correntina de Itatí.

En el marco de una investigación por una causa judicial, efectivos policiales realizaron un allanamiento en el Barrio Virgen del Rosario, de esa localidad.

En dicho procedimiento, lograron secuestrar una escopeta calibre (12), un arma blanca (tipo cuchillo), un portacartuchos de cuero y 5 cartuchos de distintos calibres. 
 

Asimismo, hallaron un revolver (32) largo, 4 armas blancas, dos cartuchos, uno de calibre (30) y otro de calibre (50), dos cajas de cigarrillos de (50) brezas cada una, generando un total de (40) paquete de marca rodeo. 

Respectos a las  armas encontradas, se procedió al secuestro por acta separada y se dieron inicio a una causa paralela, caratulado -tenencia ilegal de armas de fuego.

En cuanto que,  las cajas de cigarrillos incautados, fueron puestas a disposición de la Justicia Federal.

Productos de los hallazgos, se procedió a la detención de una persona mayor de edad de apellido Ruiz R. quien guarda relación con el hecho.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaría de Distrito a fin de continuar con las diligencias del caso.

