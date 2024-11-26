¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Rescataron y reubicaron a un yacaré

El animal se encuentra fuera de peligro. 

Por El Litoral

Martes, 26 de noviembre de 2024 a las 12:09

La Policía de Corrientes informó este martes que lograron rescatar y relocalizar a un yacaré que se encontraba rondando por un domiclio.

El hecho tuvo lugar en la noche del lunes sobre un domicilio ubicado por la Ruta Provincial N° 5 Km 20.

Un residente del lugar reportó la presencia de un yacaré frente a su domicilio por lo que de manera inmediata, se desplegó una comisión policial y se procedió a asegurar el área y a tranquilizar al animal. 

 Finalmente su captura y posterior relocalización en su hábitat natural, garantizando su bienestar y seguridad, detallaron desde la fuerza.

