Rescataron y reubicaron a un yacaré

La Policía de Corrientes informó este martes que lograron rescatar y relocalizar a un yacaré que se encontraba rondando por un domiclio.

El hecho tuvo lugar en la noche del lunes sobre un domicilio ubicado por la Ruta Provincial N° 5 Km 20.

Un residente del lugar reportó la presencia de un yacaré frente a su domicilio por lo que de manera inmediata, se desplegó una comisión policial y se procedió a asegurar el área y a tranquilizar al animal.

Finalmente su captura y posterior relocalización en su hábitat natural, garantizando su bienestar y seguridad, detallaron desde la fuerza.