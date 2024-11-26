¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

puente Chaco-Corrientes Patricia Bullrich Karina Milei
Cómo inscribirse para ingresar a la Escuela de Oficiales de la Policía de Corrientes

La fuerza provincial dio a conocer los detalles. 

Por El Litoral

Martes, 26 de noviembre de 2024 a las 19:50

La Policía de Corrientes informó este martes que a partir del 25 de noviembre y hasta el 20 de diciembre del 2024 se encuentra abierta la inscripción a la Escuela de Oficiales. 

Se trata de una carrera de 4 años en la División Escuela de Policía “Gral. José Francisco de San Martín”, dependiente del Instituto Superior de Formación Policial.

En esta oportunidad, las documentaciones requeridas (Cartilla de Inscripción y declaración jurada), se podrá obtener escaneando el QR que se encuentra en el documento PDF y Flayers adjunto y por medio del cual, se accederá a la descarga de los archivos correspondientes.

Ante cualquier consulta, podrán comunicarse llamando al teléfono 379-4501497.

 

