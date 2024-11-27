Sorprendieron a presuntos cazadores en un campo y sin permiso

Personal de la Unidad Especial de Policía Rural y Ecológica de Mercedes sorprendió a dos personas armadas y en el interior de un campo en el kilómetro 177 de la Ruta Nacional 123, quienes llevaban armas y posteriormente se estableció que no contaban con el permiso del dueño del establecimiento.

Los policías, en recorridas en prevención de ilícitos, divisaron una camioneta Chevrolet S-10 estacionada en la banquina del corredor vial, sin ocupantes. En tanto que al detenerse a verificar divisaron a dos hombres en un campo cercano.

Al tratar identificarlos, los individuos intentaron huir, pero fueron aprehendidos tras una breve persecución. Se trataba de Diego Luján M. y Héctor Cristobal S., ambos con domicilio de Paso de los Libres.En la camioneta se encontraron dos armas de fuego sin papeles, proyectiles, cuchillo, linterna, teléfonos celulares y admitieron que carecían del correspondiente permiso para cazar en ese campo.Se informó al fiscal rural, Dr. Gerardo Humberto Cabral, quien ordenó la detención por infracción al artículo 25 de la Ley 22.421.

Fuentes policiales precisaron a El Litoral que ganaderos de la zona habían denunciado delitos de cuatrerismo con la modalidad delictiva de matar la hacienda con armas de fuego para luego llevarse solo la carne, por lo cual no descartan que estas personas guarden relación con hechos similares.