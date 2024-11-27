Incidente con extranjeros que pescaban en aguas argentinas

Un nuevo incidente fluvial se desató en el río Paraná, entre paraguayos que pescaban en aguas argentinas e integrantes de la Prefectura Naval Argentina y de Recursos Naturales de la Provincia, que concluyó con un expediente judicial y la expulsión de los extranjeros.

El hecho habría ocurrido semanas atrás a 2 kilómetros de la Prefectura Puerto González donde "se observó e interceptó una embarcación de bandera Paraguaya con tres personas a bordo de nacionalidad paraguaya que se encontraban pescando en aguas Argentina", indicó el periodista Pedro Barboza.

Según detalló al intentar identificar a las personas que se encontraban a bordo de la embarcación uno de ellos se resistió y sacó un arma blanca punzante, con el cual intentó en todo momento agredir al personal uniformado para buscar huir.

Ante tal situación, personal de la fuerza naval habría efectuado disparos de advertencia y lograron que cesara con la agresión. Lo que el Juzgado Federal de Corrientes investiga es el accionar de un inspector de Recursos Naturales que habría extraído un arma y baleó el motor de la embarcación paraguaya, para neutralizarla.

Barboza señaló ademas que "una vez controlada la situación una de las personas se arrojó a las aguas para lograr huir pero fue rescatado por la Prefectura".

Se logró identificar a las personas siendo dos masculinos y un femenino, todos mayores de edad de nacionalidad paraguaya.

Se dio intervención al Juzgado Federal de Corrientes, efectuándose secuestro de la embarcación con un motor de 300 hp de potencia y expulsión del país a los tres ciudadanos extranjeros.

De investigaciones previas se tenía información que embarcaciones de bandera paraguaya cruzaban a la jurisdicción nacional y pescaban en territorio argentino, por lo que Prefectura Paso de la Patria efectuó este operativo en conjunto con personal de la Dirección de Recursos Naturales.