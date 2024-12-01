Desarticulan un "kiosco narco" en Corrientes: cuatro detenidos y drogas incautadas

La Policía de Corrientes informó este domingo que tras realizar un allanamiento hallaron y secuestraron dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, celulares y detuvieron a cuatro personas.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en el barrio Juan de Vera.

Según la información oficial, los distintos trabajos investigativos posibilitaron diligenciar una orden de allanamiento por calle Pizarro al 2700.

En lugar, efectivos policiales secuestraron 301 envoltorios de cocaína, con un peso total de 67gramos; dos piedras de la misma sustancia y 126 envoltorios de polietileno con marihuana, que arrojó con un peso de 160 gramos.

De esta manera, entre las pertenencias de una de las personas en el lugar, hallaron dos envoltorios con sustancia vegetal picada con un peso de 4 gramos y una bolsa con la misma sustancia con un peso de 57 gramos.

Además, secuestraron 7 teléfonos celulares y la suma $31.500 pesos.

Por tal situación, procedieron a la detención de dos hombres de 23 y 29 años de edad y dos mujeres de 32 y 29 años de edad.

Las personas aprehendidas junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Se realizaron los trámites del caso.