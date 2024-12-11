Dos motociclistas están graves tras impactar contra un poste de luz

La Policía de Corrientes informó este miércoles que dos jóvenes están graves tras perder el control de una motocicleta e impactar contra un palo de luz en la localidad correntina de Goya.

Efectivos policiales fueron alertados de que por Avenida Rolón a la altura de 1077, se habría registrado un sinestro vial, donde una motocicleta marca Honda Wave perdió el control del rodado y termino impactando contra un alumbrado público.

El mismo, era conducido por un menor de 17 años, quien tenía como acompañante a una joven de 18 años de edad.

Producto del choque, los jóvenes fueron trasladados hasta el hospital local, donde tras ser examinados se determinó que poseían lesiones de carácter graves.

Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.