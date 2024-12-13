Dos muertos y un herido tras un siniestro vial en una ruta provincial

En horas de la madrugada de este viernes dos personas murieron y un hombre está herido tras un siniestro vial en plena ruta, informaron fuentes policiales.

El suceso tuvo lugar en la Ruta Provincial 19 a la altura del kilómetro 10, en inmediciones de la localidad Gobernador Martinez.

Según la información preliminar, el accidente involucró a una motocicleta marca Honda CRF 230, conducida por un hombre de apellido Ramos, mayor de edad, quien iba acompañado por una joven de apellido Bordón, de 20 años. En el siniestro también estuvo involucrado un peatón, identificado como Vallejos de 60 años.

Lamentablemente, las primeras diligencias en el lugar confirmaron el fallecimiento de la acompañante de la moto y el peatón.

El conductor de la motocicleta, por su parte, fue trasladado al hospital local.

Tras ser examinado, se determinó que presentaba lesiones de menor gravedad.

El lugar del accidente fue sometido a las correspondientes pericias, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno.

Se realizaron los trámites correspondientes del caso.