choque en cadena lluvias en Corrientes doble alerta
Corrientes

Detuvieron a un joven que fue sorprendido con envoltorios de cocaína

El hecho se registró en horas de la mañana de este domingo en la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Domingo, 15 de diciembre de 2024 a las 20:30

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a un hombre que fue sorprendido con cocaína en la capital correntina.

Efectivos policiales realizaban recorrida de prevención por avenida Chacabuco y calle Suiza, cuando visualizaron a una persona que se encontraba merodeando por la zona y al ver la patrulla se dio a fuga. 

Ante el hecho, los policías iniciaron una persecución y lograron demorar al hombre de 19 años de edad, quien tenía en su
poder dinero en efectivo y 13 envoltorios de polietileno, conteniendo en su interior sustancia blanquecina. 

Por tal motivo, procedieron a efectuaron el correspondiente narco tes, el cual arrojo positivo para cocaína.

Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado en la oportunidad fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente y trasladado a la citada Dependencia Policial, donde se prosigue con las diligencias y trámites del caso.

