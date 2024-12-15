Detuvieron a un joven que fue sorprendido con envoltorios de cocaína

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a un hombre que fue sorprendido con cocaína en la capital correntina.

Efectivos policiales realizaban recorrida de prevención por avenida Chacabuco y calle Suiza, cuando visualizaron a una persona que se encontraba merodeando por la zona y al ver la patrulla se dio a fuga.

Ante el hecho, los policías iniciaron una persecución y lograron demorar al hombre de 19 años de edad, quien tenía en su

poder dinero en efectivo y 13 envoltorios de polietileno, conteniendo en su interior sustancia blanquecina.

Por tal motivo, procedieron a efectuaron el correspondiente narco tes, el cual arrojo positivo para cocaína.

Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado en la oportunidad fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente y trasladado a la citada Dependencia Policial, donde se prosigue con las diligencias y trámites del caso.