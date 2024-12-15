Denuncian el robo de una costosa bicicleta

Alrededor de las 19 de este domingo, robaron una costosa bicicleta a una mujer que dejó estacionada frente a una reconocida panadería ubicada sobre avenida Pujol al 2100, casi Pellegrini, frente a la plaza Los Amigos.

Se trata de una SLP rodado 29, la cual es intensamente buscada a partir de una denuncia radicada ante la Comisaría Cuarta Ubana, donde se inició una investigación con el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

En igual sintonía buscan información valiosa de eventuales testigos, y personal de seguridad de los comercios cercanos.

