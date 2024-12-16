Apuñalaron a un hombre en una pelea y agredieron a la Policía

La Policía de Corrientes informó este lunes que demoró a cuatro personas acusadas de participar en una pelea que terminó con un hombre apuñalado en la ciudad de Corrientes.

El incidente se registró el domingo por la noche en las 91 Viviendas del barrio Esperanza, donde los efectivos llegaron tras una llamada al 911.

Al arribar a la vivienda, la Policía se encuentra con un auto que trasladaba al Hospital Escuela a un hombre herido de arma blanca.

Además, los efectivos recibieron la agresión de los supuestos atacantes, quienes arrojaron piedras de gran tamaño y dañaron un móvil policial.

En ese marco, se logró la detención de cuatro personas, todos mayores de edad, quedando a disposición de la Justicia.

Entre tanto, el hombre apuñalado tras ser revisado por el personal médico se constató que se encuentra fuera de peligro.