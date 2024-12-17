Pidieron en Comodoro Py agravar las condenas por la muerte del soldado Chirino

Llegó en las últimas horas a los tribunales federales de Comodoro Py el pedido de los fiscales federales de Corrientes para agravar las condenas dictadas en el juicio por la muerte del subteniente Matías Chirino, ocurrida en un establecimiento del Ejército de Paso de los Libres durante un ritual de inicio a la vida militar.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal Carlos Schaefer, Tamara Pourcel y Aníbal Fabián Martínez, oficializaron este martes la acción de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes en la que seis oficiales del Ejército Argentino recibieron penas de ocho años de prisión, por abandono de persona y abuso de autoridad tras la muerte de Chirino, en junio de 2022.

Específicamente, los fiscales de Corrientes solicitaron a los jueces de la Cámara Federal de Casación, que incluyan el delito de homicidio simple como factor central de la condena.

Así, reclamaron que suban a 20 años de prisión las penas para los oficiales más comprometidos con los hechos, y a ocho años de prisión para los efectivos que participaron y el Tribunal Federal de Corrientes absolvió.

Los capitanes Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna y Hugo Reclus Martínez Tárraga, el teniente Exequiel Emanuel Aguilar, el teniente primero Darío Emanuel Martínez y el subtenientes Luis Facundo Acosta habían sido condenados a 8 años de prisión cada uno.

Mientras que Gerardo Sebastián Bautista, el teniente Franco Damián Grupico y la subteniente Claudia Daniela Cayata fueron absueltos.

En su alegato durante el debate, el fiscal Schaefer había manifestado que la cena de bienvenida que organizó el grupo de oficiales imputados, "jugaron a la ruleta rusa" con la vida de Chirino y cometieron los maltratos que tuvieron también como víctimas a los otros subtenientes que ingresaron al Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres el mismo día que el subteniente cordobés de 22 años fallecido.

