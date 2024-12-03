Hallaron una planta de marihuana en un baldío

En cercanías de la esquina de las calles Larratea y Ex Vía del barrio Doctor Montaña la Policía halló una planta de marihuana de 1 metro aproximadamente de altura, que fue dejada en un baldío.

Según describieron, personal policial de la Comisaría 14ª Urbana, en recorridas en prevención de ilícitos, observaron en un terreno descampado un plantero, tirado en el suelo. Estaba envuelto en papel madera, lo cual llamó la atención de los policías que detuvieron su marcha, y al descender del patrullero, constataron que había un vegetal de características similares a cannabis sativa -marihuana-.

Ante lo cual labraron un acta de secuestro preventivo frente a la presencia de testigos. Convocaron al personal de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, para continuar con las investigaciones correspondientes por razones de competencia federal.