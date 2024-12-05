Audiencia clave para un médico que fue acusado de abusar de sus sobrinas

El exdirector del hospital “Eduardo Cicconetti” de Paso de la Patria, Claudio Martínez Borda participará a las 9 de este viernes de una audiencia llamada Control de Acusación, una de las instancias finales de cara a la fijación de fecha para el desarrollo del juicio oral.

Cabe señalar que Borda, está acusado de dos graves hechos uno de ellos abuso sexual con acceso carnal a una de sus sobrinas, menor de edad y por abuso sexual simple a otra joven que es hija de otra de las hermanas de su pareja, según precisaron a El Litoral fuentes del caso.

La audiencia que se celebrará este viernes se considera clave dentro del proceso, ya que el último filtro antes de que el juez decida la incorporación de las pruebas que se tendrán en cuenta durante el juicio.

Tanto la querella como la defensa expondrán sus respectivas evidencias.

A mediados del 2023, el médico que permanece alojado en la Comisaría Primera Urbana de Corrientes fue desplazado de su cargo.

Los primeros días de junio fue detenido luego de que el padre de una niña lo denunciara por abusar sexualmente de su hija, en reiteradas oportunidades durante cinco años.

La menor era huérfana de madre quien era hermana de la mujer de Borda, por lo cual la niña vivió en casa del médico, según detallaron. Aseguran que en esas circunstancias se dieron los abusos con el agravante del acceso carnal, según la imputación.

Cuando la menor relató a sus parientes lo que vivía, otra prima que por entonces también era menor de edad se animó a contar su dolorosa vivencia, aunque en su caso solo serían abusos sexuales simples.

La causa quedó en manos del fiscal Gustavo Roubineau de la Unidad de Investigaciones Concretas (UFIC) y la jueza de Garantías María Amelia Zair Nicolás.