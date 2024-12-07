Murió un hombre y hay una persona herida tras el vuelco de una camioneta 

Murió un hombre y otra persona resultó herida tras el despiste y vuelco de una camioneta en la localidad correntina de Monte Caseros, informó este sábado la Policía de Corrientes.

Según la información inicial, el siniestro se registró sobre sobre Ruta provincial Nº 129, cuando una camioneta Toyota 4x4 en la que circulaban dos hombres perdió el control y terminó volcando.

Producto del accidente, el conductor de la camioneta identificado como Batalla, perdió la vida en el lugar.

En tanto que, el la otra persona de apellido Nugara de 27 años fue trasladado de urgencia al hospital Samuel W. Robinson con múltiples heridas cortantes.