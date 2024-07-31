Hallan en Curuzú Cuatiá un automóvil robado en el Chaco

Personal de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá, procedió al secuestro de un vehículo estacionado en la zona céntrica al comprobarse que fue sustraído en la provincia del Chaco.

El procedimiento se realizó por calle General Ramírez frente a Plaza Belgrano y bajo actas de secuestro y con la presencia de testigos se procedió a retirar el vehículo de la vía pública y ponerlo bajo resguardo mientras se informe a las autoridades competentes.

El automóvil marca Chevrolet modelo Sonic LTZ color gris estaba estacionado y según la tarea de investigación del personal policial, tenía pedido de secuestro ya que fue denunciado como robado en la ciudad de Resistencia provincia de Chaco.