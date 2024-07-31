Citan a declarar a la abuela de Loan tras los extraños llamados que registró su celular

Catalina Peña, la abuela de Loan Danilo Peña, fue citada a declarar por primera vez en la causa, tras las pericias que determinaron que desde su celular se hicieron 166 llamados el día de la desaparición del nene.

Cristina Pozzer Penzo, jueza a cargo de la investigación, indagará a Catalina entre el viernes y el lunes. La audiencia se celebrará en la casa de la mujer debido a su estado de salud y su avanzada edad. La magistrada se acercará a la vivienda del paraje Algarrobal donde el chiquito almorzó horas antes de que se le perdiera el rastro, pasado el mediodía del 13 de junio.

“En función de la necesidad de avanzar con la recolección de prueba pertinente y útil; DISPONGO: 1.1. Citar a comparecer como testigo, con las formalidades de estilo, bajo apercibimiento de ley, en su domicilio en razón de la edad, a Catalina Peña para el viernes 2 de agosto de 2024 a partir de las 11.00 horas, con fecha supletoria para el lunes 5 de agosto de 2024 comunicándose a las partes que la audiencia será por acta de estilo y de ser posible con soporte digital, con conexión remota. Podrán presentar pliego de preguntas con anterioridad en el supuesto que quisieren y no pudieren estar en la audiencia”, indica el documento firmado por el Juzgado Federal de Goya.

Y sigue: “Previsiones legales en resguardo de la testigo: Para la cual se deberá tener presente el inc. “e” del art. 79 del del CPPN: ‘Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos: (…) e) Cuando se tratare de persona mayor de setenta (70) años, mujer embarazada o enfermo grave, a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida anticipación’”.

Pozzer Penzo también citó como testigos al padre de Loan, José Peña, y a Macarena, la hija de Laudelina Peña, tía del nene y una de las detenidas del caso.

El inquietante hallazgo en el celular de Catalina, la abuela de Loan

La Justicia buscará determinar por qué se hicieron tantos llamados desde el teléfono de Catalina aquel jueves 13 de junio, además de las 34 llamadas que borró, según arrojaron los peritajes tecnológicos.

Los investigadores hacen foco en una comunicación en particular, horas después de la desaparición de Loan, cuando un contacto desconocido llamó al teléfono de Catalina y se registró una comunicación de nueve minutos.

Como se reveló en “Mediodía Noticias”, por eltrece, el peritaje del celular reveló que esa llamada provino de una línea radicada en la provincia de Buenos Aires. La mujer se despegó de esa comunicación y también negó haber borrado otras. “¿Para qué voy a mentir?”, dijo a TN.