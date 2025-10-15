Tras varios allanamientos se detuvo personas y se secuestraron motocicletas y motopartes

La Policía de Corrientes informó que el martes realizó una serie de allanamientos en Mercedes, donde secuestraron elementos relacionados con una causa que se investiga y se detuvieron personas implicadas en el caso.

El operativo fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Comisaria de Distrito Primera de Mercedes, la Unidad Fiscal de Investigación y Comisaria 2da, 3ra y Comisaria de la Mujer y el Menor, G.T.O y D.I.C 1ra de Mercedes.

Desde las 15 hasta las 20.30 del martes se realizaron allanamientos en diferentes domicilios del barrio Noroeste de esta localidad.

Como resultado se secuestraron partes de una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz, y otra de marca Zanella, modelo ZB. Además, se encontró una motocicleta marca Motomel, otra marca Gilera, modelo VC, la cual estaba conectada a un carro.

También se secuestró un rodado marca Cerro de 150 cc., y otro marca Motomel de 110 cc. Estos últimos usados en hechos delictivos.

Por otro lado, se detuvieron a cuatro hombres relacionados con la causa que se investiga.

Los demorados y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con los trámites de rigor.