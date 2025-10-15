Recuperaron un teléfono celular robado momento antes

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó un teléfono celular que fue denunciado como robado en la localidad de Itatí.

Luego que se tomara conocimiento del robo de un teléfono celular, efectivos de la Comisaría de Distrito Itatí iniciaron un rastrillaje en la zona del hecho.

Esta acción tuvo resultado positivo pues, en inmediaciones del barrio Avarape, los efectivos se cruzaron con un sujeto que al notar su presencia arrojó un dispositivo móvil en la vía pública para escabullirse entre la vegetación de la zona.

El dispositivo recuperado fue un teléfono celular marca Samsung, modelo A15, que respondía a la descripción dada por la víctima del robo momentos antes.

Lo recuperado fue trasladado a la mencionada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor para luego ser entregado a su propietario.