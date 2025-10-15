Maxi López se baja de MasterChef Celebrity: los candidatos que podrían ocupar su lugar

El arranque de MasterChef Celebrity tuvo como una de sus figuras destacadas a Maxi López, quien sorprendió con su participación en la nueva edición del reality culinario. Sin embargo, apenas un día después del estreno, trascendió que el exfutbolista tuvo que interrumpir su participación por un compromiso familiar impostergable: viajó de urgencia a Ginebra, Suiza, para acompañar a su esposa Daniela Christiansson, que atraviesa el séptimo mes de embarazo. La pareja reside allí junto a su hija Elle.

Frente a su ausencia, la producción ya comenzó a barajar opciones para cubrir el espacio que dejará vacante. Uno de los nombres que más fuerte suena es el de Marley, histórico conductor de Telefe y rostro habitual del canal.

Fue Paula Varela quien, a través de sus redes, dio detalles sobre la situación: “Como contamos en Intrusos (América), Maxi López acaba de dejar MasterChef y está viajando a ver a su mujer, que está embarazada, después también del reclamo que ella hizo en redes sociales”, explicó la periodista en un video publicado en Instagram.

La panelista fue más allá y confirmó quién estaría grabando actualmente en lugar del exjugador: “¿Y quién reemplazará a Maxi López en MasterChef? Es Alejandro Marley. Marley será quien cocine, quien prenda las hornallas en lugar de Maxi López. Dicen que Maxi vuelve en unas semanas para continuar y después terminar de irse para darle bienvenida al hijo que está esperando con su mujer. Tal vez Marley se queda y él no vuelve. La cuestión es que Marley es el reemplazo hoy en las grabaciones de Maxi López. ¿Te gusta?”, expresó.

Pero no sería el único reemplazo posible. Desde SQP, Yanina Latorre sumó otro nombre a la lista de candidatos: Zaira Nara. La modelo, hermana de Wanda, también estaría en la mira de la producción para sumarse al ciclo.

“De la productora quieren que ella lo reemplace. Si está Maxi cocinando, puede cocinar Zaira”, lanzó Latorre, mientras en el estudio debatían si la modelo tiene o no habilidades para destacarse en la cocina.

